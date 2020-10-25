"SQ3R" الطريقة الأفضل للمذاكرة.. اكتشفها في 5 خطوات

أوصت مبادرة "تحدى القراءة العربي" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، باتباع طريقة "SQ3R" للمذاكرة وقراءة الكتب العلمية، لتحقيق أكبر استفادة منها ومن الكتب الدراسية عمومًا.

ماذا تعني SQ3R؟

"SQ3R" طريقة للتحصيل الدراسي قدّمتها جامعة أوهايو، باعتبارها طريقة مهمة ومثالية للقراءة وحفظ كلّ المعلومات المقروءة، وسميت بالأحرف الأولى للكلمات المفتاحية في الخطوات الـ5 الرئيسية لتحقيق أكبر استفادة من الكتب التعليمية، وهي: (survey, question, read, recite, and review).

وقدمت هذه الطريقة من قبل فرانسيس روبنسون، فيلسوف تعليم أمريكي في كتابه "الدراسة الفعالة" عام 1946، وأعدت دراسة أخرى في 2001 على هذه الطريقة، التي تم تقديمها لطلاب الجامعات، لكن المبادرة توصي باستخدامها أيضًا للطلاب الصغار.

خطوات طريقة SQ3R

- استعرض "survey".

- اسأل "question".

- اقرأ "read".

- سمع "recite".

- راجع "review".

شرح خطوات SQ3R

1- استعرض survey:

تنصح الخطوة الأولى، بالمرور السريع، على محتويات الكتاب دون قراءته، من خلال قراءة الفهرس وعناوين الفصول، والاطلاع على الأشكال والجداول والمعلومات الهامشية والملخص والفقرات، عادةً ما تستغرق خطوة الاستطلاع هذه من 3 إلى 5 دقائق فقط، ليتم صياغة أسئلة حول محتوى الفصل.

2- اسأل question:

قم بصياغة أسئلة حول محتوى القراءة، على سبيل المثال: حول العناوين والعناوين الفرعية إلى أسئلة، ثم ابحث عن إجابات في محتوى النص. يمكن أيضًا صياغة أسئلة أخرى أكثر عمومية: عما يتحدث هذا الفصل؟ ما السؤال الذي يحاول هذا الفصل الإجابة عنه؟

3- اقرأ read:

استخدم الخلفية التي أجريتها باستخدام الخطوتين السابقتين لبدء القراءة بنشاط، هذا يعني القراءة للإجابة عن الأسئلة المطروحة في الخطوة السابقة "اسأل".

4- سمع recite:

هذه الخطوة خاصة بالتسميع أو الاسترجاع، إذ يحاول خلالها القارئ استرداد ما تعلمه من الذاكرة بنفس طريقة إخبار شخص آخر بالمعلومات، للإجابة عن الأسئلة المطروحة من الخطوة "اسأل"، ويمكن إجراء هذه الخطوة الحيثية إما في شكل شفهي أو مكتوب، إذ تعمل هذه الخطوة على تعزيز الذاكرة طويلة المدى للمادة.

5- راجع review:

الخطوة النهائية هى المراجعة النهائية للأجزاء التي لم تتمكن من استرجاعها في الخطوة السابقة.