ضبط 4006 سيارات مخالفة للبيئة.. والغرامة تصل لسحب رخصتي التسيير والقيادة

شنّت وزارة البيئة، حملات لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت عن ضبط أكثر من 4006 سيارات مخالفة.

وتأتي الحملات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها، للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، إذ أسفرت الحملات عن فحص نحو 16706 سيارة حتى الآن، وتبيّن مطابقة 12700 سيارة ومخالفة 4006 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته.

وطبقا للمادة 72 مكرر من قانون المرور، والتي تنص على أنّه حال السير بالمركبة ويخرج منها أدخنة كثيفة أعلى الطريق، يتم توقيع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، ويتم سحب رخصة التسيير والقيادة حال عدم التصالح في مبلغ قدره 250 جنيها.

وقال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إنّ عوادم السيارات تعتبر الملوث الأكبر للهواء بالقاهرة، إذ يصدر عن المركبات التي تلوث الهواء؛ ثاني أكسيد النيتروجين، والهيدروكربونات والجزيئات الكيميائية فائقة الدقة، ما يسبب مشكلات التنفس وغيرها من المشكلات الصحية، من أمراض القلب والرئة والجهاز العصبي والتناسلي والجهاز المناعي.

ولفت إلى أنّ مصر تمتلك شبكة رصد الهواء تضم 106 محطات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنّها الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وتغطى عددا كبيرا من المحافظات، وتستهدف الوزارة تغطية المحافظات في خفض مستوى التلوث بنسبة 50% بحلول 2030.

يذكر أنّ منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء تتنبأ بمستويات التلوث، وبناء عليه يتم اتخاذ إجراءات استباقية قبل حدوث الأزمة على مستوى المحافظات خاصة القاهرة الكبرى والدلتا، والتوجيه بخفض الأحمال واتخاذ إجراءات أكثر تشددا.