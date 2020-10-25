الجيزة ترفع حالة الطواريء استعدادا لموسم الأمطار والسيول

كثفت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور.

وأشار راشد إلى أنه تم تحديد عددا من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الأمطار شملت المتحف المصرى الكبير وإسكندرية الصحراوي والمنطقة الصناعية والطريق الدائري وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء والمنيب والرماية والكيت كات وتقاطع شارع الهرم مع اللبيني وأمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكباري بالأحياء والمراكز والمدن.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري رئيسي.

كما كلف المحافظة مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافى من الأدوية و السيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.

من جانبه، كشف المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع المحافظة استعدادا للأمطار وموسم الشتاء، لافتا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل الشركة وتشكيل غرفة أزمات تعمل على مدارالساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة ومنع الإجازات لكافة العاملين طوال فترة الإجازة.

وأضاف "بدوى"، أنه تم توزيع 63 شفاطا بمختلف الشوارع الرئيسية داخل المحافظة في مختلف أماكن التمركز داخل كل قطاع وتم توزيع 13 شفاط في قطاع جنوب الجيزة و15 شفاطا فى قطاع شمال الجيزة و38 شفاطا فى قطاع وسط الجيزة.اشار الي إنشاء 80 بلاعة أمطار جديدة بالإضافة إلى إنشاء 50 بلاعة أخرى خلال يومين اضافة الي إنشاء بلاعات مطر جديدة محور 26 يوليو وأمام المتحف الكبير وأماكن تجمعات الأمطار وإرسال سيارة سيول لمنطقة الصف تجنبا لحدوث فيضانات.

وقال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم اختيار 40 مدرسة على مستوى المحافظة تصلح للإيواء استعدادا للطقس السئ على أن يتم استخدامها أماكن إيواء لأي حالات طارئة مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بالمراتب والبطاطين.

وأشار حجازي إلى أنه تم اختيار المدارس لتكون بالمناطق التى تتعرض للسيول والأمطار الغزيرة خاصة المناطق ذات الظهير الصحراوي، وجاري تجهيز 200 بطانية و200 مرتبة بثلاث مدارس بكل إدارة من الإدارات التعليمية المتوقع حدوث تأثير لها

وأوضح ان إدارات الجيزة التعليمية ستشارك في إمداد المدارس وتجهيزها لتوفير أماكن لمبيت المعلمين بدلا من عودتهم لمنازلهم في حال تعرض المحافظة لموجة من تأثير الطقس السيء.