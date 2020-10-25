5 مليارات جنيه منتجات فرنسية مستوردة.. أغلبها أدوات تجميل وشيكولاته

تمثل المنتجات الفرنسية المستوردة من الخارج نحو 5% من إجمالي المنتجات المستوردة من الخارج، حيث تعد منتجات الألبان وأدوات التجميل والشيكولاته هي أشهر المنتجات الفرنسية في مصر.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن متوسط فاتورة الاستيراد من الخارج تصل إلى 80 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف "شيحة" لـ"الوطن"، أن قيمة المنتجات الفرنسية المستوردة من الخارج لا تزيد على 5 أو 6 مليارات جنيه سنويا تتنوع بين منتجات الألبان "لافشكري وفيتا والركفور"، بجانب منتجات الشيكولاته مثل "بارميلكا، ثورنتون، مونتيزوما".

وتابع "شيحة" أن أدوات التجميل من أشهر المنتجات الفرنسية التي تسوردها مصر مثل كريمات ولوشنات كريتيز للعناية بالبشرة، بالإضافة إلى العطور الفرنسية مثل "جيو، كول واتر، فيرنهايت، دانهيل دزاير".

وأضاف أن ملابس لاكوستا من أشهر المستوردات الفرنسية علاوة على أدوات منزلية مثل تيفال ومولينكس.

وشهدت الدول العربية خلال الساعات الماضية حالة من السخط انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل تأبين لمدرس فرنسي الذي أقيم في جامعة السوربون عندما قال: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

وبعد كلمة الرئيس الفرنسي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا، وطالب مستخدموها في معظم الدول العربية بمقاطعة المنتجات الفرنسية.