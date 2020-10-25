إقبال كبير على لجان الصف في اليوم الثاني للانتخابات

شهد مركز الصف واللجان الانتخابية منتصف، اليوم، حشودا انتخابية كبيرة بالمقارنة ببداية التصويت، حيث دعا مندوبوا المرشحين الناخبين عبر الزيارات المنزلية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمطالبة بالنزول للانتخابات يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وعربات الإسعاف.

وسط حضور كبير من الشباب والنساء كلمة السر في تلك الانتخابات فيما استقرت التصويت الضعيف في عدد من اللجان الانتخابية وخاصة اللجان الموجودة على الطريق السريع.

أما في وسط المدنية وأبرزها الفهميين والمعهد الديني الأزهري والاختصاص ولجنة الشهيد أحمد عبدالجواد لجان الودي وتجربية الصف مدينة شهدت حشود من جانب المرشحين في الباصات.

وأسفرت نتائج العملية التصويتة في اليوم الأول عن حضور عدد كبير تجاوز الـ30 ألف بحسب مصادر مطلعة تقدمت اللجان التصويتة الصف والفهمين والجزيرة وعمرو بن العاص والودي ولجنة الشهيد احمد عبدالجواد وتجريبية الصف.

وحشد عدد كبير من المرشحين بمركز الصف أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم للانتخابات البرلمانية لعام 2020 خلال الساعات الأولى من اليوم.

وتتسم انتخابات دائرة الصف بالعصبيات والقبليات وهو الأمر الذي أدى بعدد من المناوشات بين أنصار المرشحين خلال الفترة الماضية.

وجدير بالذكر أن عدد من يستحقون التصويت 190200 ناخب، لآخر تعداد للكتلة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومخصص لها مقعد واحد.

وتعد كثرة المرشحين تنذر بتفتيت الأصوات وتحقيق سيناريو"الإعادة" لا محالة وحدث ذلك في انتخابات سابقة.

يتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.