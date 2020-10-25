قياس الضغط والسكر.. خدمات مجانية للناخبين في أسيوط

شهدت لجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الجولة الأولى.

وحرص الفريق الطبي بالإدارة الصحية بالمركز، التابع لمبادرة 100مليون صحة بالإدارة الصحية لمديرية الشئون الصحية بالتواجد أمام المقر الانتخابي، والبدء في قياس الدم والسكر للوافدين.

ومن جانبه أوضح عمرو إسماعيل فرغلي رئيس قسم صحة البيئة بالإدارة الصحية بأبو تيج، وعضو المبادرة، أنهم من خلال عملهم باللجنة يتم قياس درجة حرارة الناخبين ونسبة السكر، كما يتم قياس الضغط لمن يرغب أو يشعربتعب من الناخبين، بالإضافة إلى الوزن، وكذا توعية المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وعدم دخول أي ناخب بدونها، بالإضافة إلى الالتزام بنسبة التباعد بين الناخبين.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب، سيدلون بأصواتهم في 497 مركز انتخابي، يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط تحت إشراف قضائي كامل.