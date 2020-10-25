استمرار توافد الناخبين على لجان بولاق الدكرور بعد العودة من الاستراحة

شهدت لجان بولاق الدكرور، بعد العودة من الاستراحة، والتي انتهت في تمام الساعة الرابعة، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب.

وكانت اللجان، فتحت أبوابها مع دقات التاسعة صباحا، وشهد محيط مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان، احتشادا كبيرا من أنصار المرشحين، الذين جلسوا أمام المدرسة، لتسهيل عمليات التصويت، من خلال تعريف المواطنين بأرقامهم في الكشوف الانتخابية.

وكانت مدرسة رفاعة الطهطاوي هي الأخرى، شهدت إقبالا متوسطا من الناخبين، إلي جانب قيام أنصار المرشحين بنصب الخيام بجوار المدرسة للحماية من أشعة الشمس.

وشهد اليوم الثاني، تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لتأمين الناخبين.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعدا، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر فى الداخل.

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.