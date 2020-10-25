صور.. ارتفاع الإقبال على التصويت في الوراق مع انخفاض درجات الحرارة

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة الوراق وأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات، زيادة عدد الناخبين في الإقبال على اللجان، وذلك بعد انتهاء ساعة الراحة باللجان، وبداية انخفاض درجات الحرارة.

ويتنافس في الدائرة الحادية عشر ومقرها قسم الوراق والتي تضم مركز أوسيم، قسم الوراق 60 مرشحا على 3 مقاعد.

وشهدت دائرة الوراق إقبالا جيدا، أمس، في اليوم الأول من فتح باب التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعدا، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر فى الداخل.

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.