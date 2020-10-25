غرفة الشعب الجمهوري: اللجان الانتخابية تسير بشكل منتظم في كل المحافظات

واصلت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري المركزية، متابعة مجريات عمليات التصويت، التي تتم داخل اللجان الانتخابية، في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى في كل اللجان الفرعية بمحافظات المرحلة الأولى (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، مطروح).

وأكد الحزب في بيان صادر اليوم، أنه بالمتابعة مع كل أمانات المحافظات، تم التأكد من انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، والتي انطلقت في مواعيدها المحددة، طبقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود أي تعطل في اللجان، إضافة إلى الالتزام باتخاذ كل المحافظات، للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار اليوم الثاني على التوالي، وتوفير كل الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت حزب الشعب الجمهوري، إلى أن جميع كوادر الحزب متواجدة بشكل مستمر ودائم، في كل المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية، ومساعدة الناخبين في كل الاحتياجات اللازمة لهم، وتوجيه المواطنين لمقرات اللجان الانتخابية فى حال عدم معرفة أى ناخب بمكان لجنته، إضافة إلي متابعة ورصد أي تجاوزات تحدث في اللجان الانتخابية، وتوعية المواطنين في المحافظات، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية خلال الساعات المتبقية من اليوم الأخير، لانتخابات مجلس النواب 2020، في محافظات المرحلة الأولى، التي تضم 14 محافظة.

ورصد الحزب، أنه في اليوم الثاني، حرص العديد من أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والسيدات على تصدر المشهد الانتخابي، وفي مقدمة الصفوف للمصوتين بالعملية الانتخابية في مختلف اللجان بالمحافظات، ورصد حشود عديدة من المواطنين أمام عدد من اللجان الانتخابية، بمختلف محافظات ومدن وقرى الصعيد، وعلى رأسهم الأقصر وقنا وسوهاج، وغيرها من المحافظات بغرب الدلتا.

وأوضح الحزب، أنه بداية من الساعات الأولى حتي ساعة الراحة المخصصة للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابات لم يتم رصد أي مخالفات في لجان الانتخابات بالمحافظات، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، من خلال تضافر مؤسسات الدولة المتمثلة في الشرطة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والقضاة والمشرفين وغيرهم من وسائل الإعلام التي تتابع أول بأول مجريات العملية الانتخابية، إضافة إلي غرف العمليات المختلفة في كل محافظة، وذلك لخروج انتخابات مجلس النواب 2020، بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية داخليا وخارجيا.