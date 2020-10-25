فرقة المسرح الحديث تستعد لـ"أبي تحت الشجرة"

قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادًا لاستقبال مسرحية "أبي تحت الشجرة"، والمقرر عرضها على مسرح السلام بشارع قصر العيني بالقاهرة.

وأضاف "النجدي"، أن العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيًا وراء رزقه تاركًا أسرته، ما ينتج عن ذلك أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء.

ومسرحية "أبي تحت الشجرة " من بطولة هاني كمال، ولبني الشيخ، ومنير مكرم، وشادي أسعد، ودينا هريدي، وأحمد عبد الهادي، ودعاء رمضان، وديكور يحيى صبيح، وموسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.

على جانب آخر، يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، لتقديم ليلة محمدية بعنوان "في صحبة الهادي الأمين" قريبًا على مسرح البالون بالعجوزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

ويشارك في بطولة الليلة المحمدية الفنانون سهير المرشدي، وأشرف عبد الغفور، وسميرة عبد العزيز، وسوسن بدر، وأحمد ماهر، وطارق دسوقي"، مع المنشدين علي الهلباوي ومحمود التهامي، والبطولة الغنائية للمطربين مروة ناجي، ومي فاروق، وهدى عمار، ووائل الفشني، مع كوكبة أخرى من المطربين، وبالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين"، إشراف الدكتور أشرف زكي، وإخراج جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفي عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغانى صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب.