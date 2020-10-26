مكملات قاتلة.. كواليس القبض على رجل أعمال بتهمة تهريب أدوية جمركيا

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية كواليس سقوط رجل أعمال في مصر الجديدة، قبل قيامه بترويج كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية القاتلة والمدمرة للصحة.

وأوضحت التحريات أن المتهم سافر إلى الصين واتفق مع أحد المصانع على إنتاج كمية كبيرة من المكملات الغذاية، وأدوية التخسيس وشحنها له في مصر داخل حاويات مشمولها مستلزمات إنتاج.

وتبين من التحريات أن المتهم عاد إلى مصر وقام بالاتصال بعدد من تجار تلك الأدوية، وحصل على مبالغ مالية منهم، مقابل الحصول على كميات من تلك الأدوية عقب وصولها بنسب أرباح تصل إلى 30 %.

وقالت التحريات إن المتهم تمكن من إدخال تلك الأدوية وتخزينها تمهيدًا لبيعها وتسليمها للتجار، دون سداد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بخلاف عدم عرضها على الجهات الصحية لفحصها وبيان إن كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه، رغم علمه أنها خطر على الصحة.

وسجلت التحريات أنه وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام صاحب ومدير إحدى الشركات، مقيم بمصر الجديدة، بالإتجار في أدوية التخسيس والمكملات الغذائية والهرمونات المستوردة والمهربة جمركيًا، وإتخاذه لمقر الشركة بذات العنوان منفذًا لبيع الأدوية على المترددين عليها.

كما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام صاحب الشركة بالاحتفاظ بكميات كبيرة من المكملات الغذائية والهرمونات وأدوية التخسيس المهربة جمركيًا دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها داخل مقر شركته، بقصد بيعها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف مقر الشركة وضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والهرمونات المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة البالغ عددها 291 عبوة دوائية مختلفة الأنواع والأشكال، فضلاً عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابة الواقعة.