"صحية كفر سعد" تحصد لقب أفضل فريق متحرك بدمياط

وجه الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة دمياط، الشكر والتقدير إلى جميع الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، على مجهوداتهم، حيث حصد فريق إدارة كفر سعد الصحية، برئاسة الدكتور أحمد عبد الملك، لقب "أفضل فريق متحرك"، محققاً نسبة إنجاز بلغت 118% من المستهدف الأسبوعي.

وواصل الفريق الطبي التابع لإدارة كفر سعد حصد لقب الأفضل بين جميع الإدارات الطبية بدمياط، للأسبوع الخامس على التوالي، بتوقيع الكشف على 1384 مواطناً، بينما بلغ عدد المستفيدين الذين تم الكشف عليهم ضمن المبادرة، من قبل فريق مركز صحة رابع دمياط، برئاسة الدكتورة نجلاء كمالو، 889 مواطناً.

وفي وقت سابق، تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، القافلة الطبية الشاملة التي تُنفذها مديرية الصحة بمركز طب الأسرة بكفر سعد، رافقها الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي، حيث تابعت سير العمل بالعيادات المتضمنة كافة التخصصات الطبية ومعامل الدم والطفيليات ووحدتي الأشعة التشخيصية، وجرى توقيع الكشف الطبى على 1500 مواطن خلال القافلة الطبية المجانية.

ووجّهت عوض تعليماتها إلى مدير مديرية الصحة بوضع خطة محددة لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير المركز من معدات وأطقم طبية، كما وجهت بضرورة تنفيذ قافلة طبية شاملة شهرية بالمركز.