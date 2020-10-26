3 أنواع.. تعرف على العقارات الخاضعة للضريبة العقارية

أعيد تنظيم أحكام الضريبة العقارية بالقانون الخالي، فالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، حيث أنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعارف عليها المجتمع بـ"العوايد".

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات، المكلف بأداء الضريبة، والعقارات التي تخضع للضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المكلفون بأداء الضريبة

الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون هم المكلفون باداء الضريبة، والذين لهم الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد، مكلفا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة بحدود الأجر المستحق عليه.

العقارات التي تخضع للضريبة العقارية

- تسرى الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى .

- تفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

- تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.