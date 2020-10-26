بالصور.. اللجنة العامة بالبحر الأحمر تبدأ فرز كشوف اللجان الفرعية

بدأت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، ومقرها الصالة المغطاة بالغردقة، في استلام كشوف فرز اللجان الفرعية بمختلف مدن المحافظة بعد الانتهاء من فرزها داخل اللجان الفرعية.

كان القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية بمدن البحر الأحمر، قد بدأوا، في فرز صناديق الاقتراع بعد اغلاق جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد الساعة التاسعة مساءا، وذلك في وجود مندوبي المرشحين.

ويتنافس 31 مرشحا على 3 مقاعد فردية بدوائر البحر الأحمر الثلاثة، بالإضافة مرشحي القائمة الوطنية ، وتضم البحر الأحمر 3لجان عامة و109 لجنة فرعية، وتضم قائمة الناخبين 297 ألف ناخب.أغلقت اللجان الانتخابية بالدوائر الانتخابية في ميعاد ها في تمام الساعة التاسعة مساء وبدأ رؤساء اللجان الانتخابية بدوائر البحر الأحمر فرز الأصوات في وجود مناديب و ممثلي المرشحين تحت إشراف قضائي كامل وتواجد أمني مكثف.

ورفض المستشار موسى عبد الباري رئيس اللجنة الفرعية رقم ١٥ بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر تواجد اي فرد غير حاملي توكيلات المرشحين داخل المقر الانتخابي، وأكد على تواجد من يحملون توكيلات لمرشحين لحضور عملية الفرز.

كان توافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى في الساعات الاخيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر.

وأجرى المرشحون وأنصارهم حشد عدد كبير من الناخبين في لجان مدينة الغردقة في مجموعات أغلبها من النساء وذلك قبل دقائق من غلق باب اللجان.

وبدأت اللجان فتح أبوابها أمام المواطنين في التاسعة صباح اليوم الأحد في اليوم الثاني والأخير للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر فى 109 لجان انتخابية تضم ثلاث لجان عامة بثلاث دوائر انتخابية يخوضها 31 مرشحا بواقع 16 للدائرة الأولى و11 للثانية و4 للدائرة الثالثة يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.