بيان إحصائي للجنة 50 بالجيزة: عماد الدرجلى 382 صوتا وأبو بكر غريب 294

أظهر البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 50 بدائرة البدرشين والعياط (مدرسة الزهراء- الشنباب)، على مشاركة 695 ناخبا من إجمالى 3882 يحق لهم الانتخاب.

وجاءت تلك الأرقام وفقا للبيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 50 بدائرة البدرشين والعياط ( مدرسة الزهراء- الشنباب)، مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وجاءت الأصوات للمرشحين موزعة كالتالى: نادر الخبيري 46 صوتًا، عماد الدرجلي 382 صوتًا، حازم جودة على 68 صوتًا،عمرو الديب 43 صوتًا، عماد الدين احمد امام 29 صوتًا، فاروق محمد أبو عيطة101 صوتًا،عبد النبى محمود ابراهيم محمود 43 صوتًا، سامح علي عبد الواحد شقير74 صوتًا، أبوبكرعلى أبو بكرغريب 294 صوتًا.

وشهدت انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، صراع شرسا بين المرشحين الحزبيين والمستقلين والتى وصلت عددهم إلى 28 مرشحا للفوز بثلاثة مقاعد في البرلمان.