نائب المحكمة الدستورية الأسبق: دور الأحزاب يحتاج إلى تطوير في الشارع

قال المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن دور الأحزاب السياسية في مصر يحتاج إلى التطور وأن ينمو أكثر من ذلك، مطالبا الأحزاب بالنزول إلى الشارع والحارة المصرية دون الانتظار أن يأتي المواطن إلى مكاتب الأحزاب.

وأضاف" عبد العزيز" خلال استضافته في برنامج "مجلس النواب" المذاع على فضائية "ten"، أن الشعب المصري لديه وعي كبير جدا لكن الأحزاب لا تتواجد بشكل كبير لذا يجب عليهم التعامل مع كل فئات المجتمع في الشارع على أرض الواقع فإن هذه التقارب سيعرف المواطن بأهمية الحزب للمواطن وأهميته للدولة.

ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إلى أن وجود عدد كبير من القضاة كنواب في مجلسي الشيوخ والنواب سيساهم مساهمة فعالة في ضبط الإيقاع التشريعي ويخرج للنور قوانين متكاملة دون هفوات أو أخطاء ويساعد بقية زملاءهم على إصدار تشريعات سليمة تلبي احتياجات المواطن المصري.