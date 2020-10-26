محافظ البحيرة: نسبة الإقبال كانت "جيدة جدا".. ولم نشهد أي مشكلات

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020 سارت بصورة طيبة في المحافظة وكان هناك توعية للمواطنين من أجل المشاركة والمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأضاف "آمنة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل أن البحيرة كان الإقبال فيها جيد جدا واكتظت اللجان بالناخبين في الساعات الأخيرة للجان، في حين بدأ الفرز في اللجان بعد خروج الناخبين.

وأوضح محافظ البحيرة أن المحافظة شدد على اتخاذ الإجراءات الخاصة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19 وسط تأمين من مديرية أمن البحيرة ورجال القوات المسلحة الذين يشاركون في التأمين، كما أن المحافظة شهدت كثافة تصويتية على مدار اليومين.

وأشار إلى أنه سارت العملية الانتخابية دون أي مشكلات باستثناء أزمة فردية بين شخص انتهت بعد مشادات كلامية لمرشحين وسط سيطرة تامة على 1296 لجنة داخل المحافظة ويحقق التصويت هناك لـ 3 ملايين ناخب و949 ألفا و970 ناخبا.