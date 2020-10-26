بالأرقام.. غفرة يحصل على 143 صوتا والجابري 111 ومي البطران 96

أظهرت نتائج الفرز في اللجنة الفرعية رقم 129 بدائرة الهرم، حصول كل من أحمد غفرة، على 143 صوتا، وهو أعلى الأصوات في اللجنة، وأشرف الجابري على 110 أصوات ومحمد سلطان على 39 صوتا وعمرو القطامي على 36 صوتا.

وإليكم بالصورة نتائج اللجن كاملة كما يلي..

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وحصل المرشح محمد أبو العينين، على 488 صوتا من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة داخل اللجنة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.

وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.

وحول نصاب الفوز في الانتخابات، أوضحت الهيئة أنه في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن فوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، فإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة، وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجري الانتخاب بينهم، على أن يعلن فوز الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفيما يخص الانتخاب بالقائمة يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة، وإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.