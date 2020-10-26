ولية أمر طالب: ابني أصيب بكورونا ولا توجد إجراءات احترازية في مدرسته

روت هبة فكري، ولية أمر طالب، تفاصيل إصابة ابنها بفيروس كورونا، قائلة إنه فور تأكدها من إصابة ابنها أبلغت أصدقاءه المختلطين به، بينما لم يروا مثل هذه الخطوة من المدرسة، "ابني رجع من المدرسة يوم الأربع وكانت حرارته عالية وسخونية ووجع في زوره، واتعاملت معاه إنه احتقان للزور عادي، بس السخونية بدأت تعلى ووصلت 38.5 وبعد كدة إسهال، وتكسير في جسمه ومش قادر يقف فبدأت أقلق وقولتله بكرة مش هتنزل المدرسة".

وأضافت "فكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه عندما ازداد وجعه يوم الخميس قررت إجراء التحاليل وأبلغت المدرسة، "فوجئت بمدير المدرسة بيكلمني وبيقولي لية عملتي تحاليل بس احنا محتاجين مسحة، وهنعملها على حساب المدرسة، وبالفعل راح مع باباه وتفاجئ ان الموضوع موضوع تحاليل زي الـpcr ودي حاجات عملتها على حسابي قبل كدة، قولونا اعملوا دول وبعدين نبقى نشوف حكاية المسحة".

وأوضحت أنهم وافقوا على إجراء تلك التحاليل وتوجهوا للمعامل المركزية لوزارة الصحة، "قولتلهم عاوزة النتيجة فقالولي بعد أسبوع وموعدكيش كمان، وطلبوا أعمل أشعة مقطعية، فبعتونا في مستشفى كم الناس اللي هناك رهيب، يعني لو مش عندنا كورونا هتجيلنا، وبعد ما عملنا الأشعة قالونا انتي يا فندم فاكرة انتي هتخشي تعملي المقطعية؟، فقولتله طب أنا جاية لية؟، فقالي إنتي هتاخدي دور ونحدد أقرب معاد مع بعض، أقرب معاد 3 نوفمبر".

وأكدت أن المدرسة لا يوجد بها إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا بما فيها جهاز لقياس الحرارة، "مفيش أي حاجة بيعملوها تجاه الطالب اللي مش بيلبس الكمامة، حتى لو هيضربه بالخرزانه، احنا راضيين، عاقب ابني مقابل إنك تحميه أو تحافظ عليه، منتهى الإهمال"، مؤكدة أن الفصل الذي بها ابنها لم يغلق والطلاب كانوا متواجدين في داخله اليوم.