إشادات بجميلة عوض بعد أولى حلقات حكاية "لازم أعيش"

نالت الفنانة جميلة عوض إشادات عديدة من رواد السوشيال ميديا بعد أولى حلقات حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" حيث تناولت أحداث المسلسل إصابتها بمرض البهاق، والذي لفتت الأنظار إليه لعدم تطرق الدراما لمثل هذه الموضوعات من قبل.

وتفاعل عدد كبير مع المسلسل في مشهد عيد ميلادها حيث قدم لها خطيبها الذي يقوم بدوره أحمد خالد صالح هدية فستان زفافهما وأراد أن ترتديه أمامه، ولكنها رفضت وكشفت للجمهور أنها مصابة بمرض البهاق والذي تخفيه عن خطيبها وتستعمل مساحيق تجميل بشكل كبير لإخفاء آثار مرضها.

وجاءت التعليقات على أولى الحلقات كالتالي، "عمري ما علقت على مسلسل بس برافو عليكي ابدعتي"، وقال آخر "خطفتي القلب من أول حلقة القصة إنسانية وتخطف الأنظار"، وعلق آخر "المسلسل حلو أوي أوي".

"لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم الأحمدى، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، وهى حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا" احداثة.

ومسلسل "إلا أنا"، دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وعرضت قناة dmc أول حكايتين من العمل قبل شهر رمضان وهما "بنات موسى" بطولة الفنانة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

يذكر أنّ حكاية "أمر شخصي" وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، عرضت وانتهت حلقاتها الأربعاء الماضي، وهي بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاه تتعرض للكذب من زوجها.أما الحكاية الثالثة والتي تحمل اسم "أمل حياتي" قدّمت بطولتها الفنانة حنان مطاوع، إذ جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

والحكايه الرابعه بعنوان "ضي القمر"، بطولة الفنانة كندة علوش، إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.وتدور أحداث حكاية "ضي القمر" حول قصة حب بين زوجين يلعبهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجين خلال الحكاية عن الإنجاب وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تليفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.