الإعادة على مقعد فردي إهناسيا ببني سويف

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا غرب بنى سويف، منذ قليل، عن حصول المرشح المستقل سامى توفيق على 27176 صوتا، يليه المرشح عن حزب مستقبل وطن سيد محمد محمد سيد 21769، ومجدي عمر 16878، وأحمد حسين البراوي 16660، والمرشح عمر توفيق، 567 صوتًا، وهشام صادق 10396 صوتا.

وبتلك النتيجة تقرر الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن، سيد محمد محمد سيد، والمرشح المستقل سامي توفيق.

وأعلنت اللجنة أن من لهم حق التصويت يبلغ 231359 صوتًا، بينما من أدلو بأصواتهم بلغ 104905صوتًا، بنسبة تصويت بلغت 45.35%، وجاءت عدد الأصوات الصحيحة: 94498 صوتًا بينما جاءت عدد الأصوات الباطلة 10407 صوتًا.كما أعلنت اللجنة حصول قائمة نداء مصر على 43829 صوتا، مقابل 39100 للقائمة الوطنية