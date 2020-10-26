صالح وعبدالجبار وأبو خليل وأبو الحسن في الإعادة بأسوان

تنشر "الوطن" المرشحين الـ4 فى جولة الإعادة الذين سيخوضون جولة الإعادة في الدائرة الأولى ومقرها " أسوان- دراو"، قبل إضافة الأصوات فى الخارج ، وهم كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، حصل على 14336 صوتا، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، حصلى على ١٢٥٤٧ صوتا، والنائب السابق جابر أبو خليل ، مرشح حزب مستقبل وطن ، حصل على ١٢٢٨٨ صوتا، وجلال أبوالحسن، مرشح حزب مستقبل وطن ، حصل على ١١٥٢٤ صوتا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.

ويبلغ إجمالى من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان، نحو مليون و39 ألفاً و51 ناخب وناخبة، موزعين على 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.