نتائج إمبابة.. حسنين يحصد 59967 صوتا والقائمة الوطنية 70148

تمكنت كل من النائبة نشوى الديب والنائب طارق حسنين بالحصول على أعلى نسبة تصويت بالدائرة من أول جولة.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة إمبابة عن النتائج المبدئية، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 70148 صوتاً، مقابل 12474 صوتاً لقائمة نداء مصر.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالانتخابات الفردية، فقد أدلى 94789 بأصواتهم، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 83572، والباطلة 11317

وحصل المرشحون على الأصوات الآتية:

طارق سعيد حسنين عبدالكريم 59967 صوتا

نشوى حسن على عبدالعال ديب 70963

محمد رشاد سيد عبداللطيف 2152

إيهاب عبدالخالق أحمد محمد الخولى 4051

أشرف سامى عجيب ميخائيل 9710

أحمد السيد أحمد محمود 1696

عاطف خلف هرنى سعيد 2218

أحمد على محمد حسن القماح 664

مصطفى عبدالنبى عبداللاه خيرالله 2240

كريم سمير محمود محمد 1556

محمد هشام ديك محمد 743

طارق أحمد محمد عبدالعال 200

أشرف محمد محمود محمد 626

راويه رجب احمد حافظ 985

محمود رجب عبدالوهاب عثمان 638

السيد فتحى مسلم عبده جادو 797

محمود فرج طه بدر فرج عبده 296

رضا عبدالوهاب عبدالسلام محمد 370

شاديه محمود ثابت هريدى 5466

وتبقى الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج بانتخابات مجلس النواب 2020.

وأغلقت اللجان الانتخابية بدائرة إمبابة، باب التصويت أمس في التاسعة مساء، وشهدت الدائرة إقبال عدد كبير من الناخبين في الساعات الأخيرة من التصويت قبل أن تغلق اللجان أبوابها ويتم الفرز.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.

وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عقب انتهاء عمليات التصويت، أغلق القضاة رؤساء اللجان الفرعية، البالغ عددهم 10140 قاضيا، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق، متضمنا الحصر العددي، لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية.

وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر، وختمه بخاتم رئيس اللجنة، بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي).

ولفت إلى أن عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، تمت بشكل هادئ، حيث لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.