نتائج إمبابة.. حسنين يحصد 59967 صوتا والقائمة الوطنية 70148
كتب:
حسام حربى
08:15 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
فرز اللجان
تمكنت كل من النائبة نشوى الديب والنائب طارق حسنين بالحصول على أعلى نسبة تصويت بالدائرة من أول جولة.
وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة إمبابة عن النتائج المبدئية، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 70148 صوتاً، مقابل 12474 صوتاً لقائمة نداء مصر.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالانتخابات الفردية، فقد أدلى 94789 بأصواتهم، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 83572، والباطلة 11317
وحصل المرشحون على الأصوات الآتية:
طارق سعيد حسنين عبدالكريم 59967 صوتا
نشوى حسن على عبدالعال ديب 70963
محمد رشاد سيد عبداللطيف 2152
إيهاب عبدالخالق أحمد محمد الخولى 4051
أشرف سامى عجيب ميخائيل 9710
أحمد السيد أحمد محمود 1696
عاطف خلف هرنى سعيد 2218
أحمد على محمد حسن القماح 664
مصطفى عبدالنبى عبداللاه خيرالله 2240
كريم سمير محمود محمد 1556
محمد هشام ديك محمد 743
طارق أحمد محمد عبدالعال 200
أشرف محمد محمود محمد 626
راويه رجب احمد حافظ 985
محمود رجب عبدالوهاب عثمان 638
السيد فتحى مسلم عبده جادو 797
محمود فرج طه بدر فرج عبده 296
رضا عبدالوهاب عبدالسلام محمد 370
شاديه محمود ثابت هريدى 5466
وتبقى الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج بانتخابات مجلس النواب 2020.
وأغلقت اللجان الانتخابية بدائرة إمبابة، باب التصويت أمس في التاسعة مساء، وشهدت الدائرة إقبال عدد كبير من الناخبين في الساعات الأخيرة من التصويت قبل أن تغلق اللجان أبوابها ويتم الفرز.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.
وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عقب انتهاء عمليات التصويت، أغلق القضاة رؤساء اللجان الفرعية، البالغ عددهم 10140 قاضيا، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق، متضمنا الحصر العددي، لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية.
وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر، وختمه بخاتم رئيس اللجنة، بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي).
ولفت إلى أن عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، تمت بشكل هادئ، حيث لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.