نتائج انتخابات المرشحين الفرديين في الدائرة الأولى بمركز قنا

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها بندر قنا، عن النتائج جولة الإعادة للمرشحين الفردين في مركز وقسم قنا.

وبلغ من أدلوا بأصواتهم ١٣٤ ألفا و١١٩ ناخبا وناخبة، والأصوات الصحيحة بلغت ١٢٤ ألفا و٩٢٥ صوتا، والأصوات الباطلة بلغت ٩١٩٤ صوتا.

وكانت أصوات أعلى المرشحين كالآتي: سعد إبراهيم، وشهرته سعد الخيام، مستقبل وطن، حصل على ١٦ ألفا و٤٧٦ صوتا، ومصطفى محمود، مستقبل وطن حصل على ١٥ ألفا و١٤٢صوتا، وجمال محمد أحمد وشهرته العمدة مبارك، مستقبل وطن، حصل على ١٢ ألفا و٨٨٢ صوتا، وجمال النجار، الشعب الجمهوري، حصل على ١٢ ألفا و٨٧٥ صوتا، وأحمد عبدالسلام الشيخ على ١٢ ألفا و٣٩٨ صوتا، وعبدالله أبو العلا حصل على ١١ ألفا و٦٤٦ صوتا.

يذكر أن الدائرة الأولى وتضم مركز وقسم قنا، مخصص لها مقعدان فرديان، وكان يتنافس عليهما ٣٧ مرشحا، ويخوض جولة الإعادة ٤ مرشحين أعلى الأصوات.