نتائج الدائرة الأولى بمطروح قائمة وفردي.. جمال رسلان يتصدر

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة مطروح، برئاسة المستشار موسى أحمد خليل، نتائج انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات في الدائرة الأولى.

وبينما يبلغ العدد الإجمالي للمقيدين في الكشوف الانتخابية 95 ألف و368 ناخباً، فقد بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 69 ألف و662 صوتاً، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 11 ألف و652 صوتاً، وعدد الأصوات الصحيحة 58 ألف و16 صوتاً.

وبالنسبة لنتائج التصويت في انتخابات القائمة، قال رئيس اللجنة إن إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بلغ 48 ألف و254 صوتاً، وقائمة "نداء مصر" 9 آلاف و756 صوتاً.

وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 64 ألف و67 صوتاً، مقابل 5 آلاف و595 صوتاً باطلاً، وأسفرت نتيجة فرز الأصوات الصحيحة عن:

جمال عبد الله قاسم رسلان، حصل على 24 ألف و974 صوتاً.

ياسين محمد صالح عبد الله، حصل على 14 ألف و568 صوتاً.

عبد القادر عبد السيمع سنوسى محمد، حصل على 8963 صوتاً.

عبد العاطى أبو بكر منشاوى سدرة، حصل على 7664 صوتاً.

مهدى عبده مهدى خميس، 6 آلاف و21 صوتاً.

رسمية عبد الحافظ محمد نوح، 683 صوتاً.

عبد الحميد عبد الله لطيف، 773 صوتاً.

سعيد سليمان حسين سليمان، 106 صوتاً.

عبد الله حسن خضري، 223 صوتاً.

خميس أبو بكر محمود حسين، 92 صوتاً.