ضربه بـ"شاكوش" بغرض تأديبه.. تأجيل محاكمة محامي قتل عاملاً بكفر الشيخ

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام صالح، وعضوية المستشارين محمد شتا وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، تأجيل محاكمة محامي متهم بقتل عامل في مزرعته، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك للاستماع لشهادة كبير الأطباء الشرعيين.

تعود أحداث الواقعة، إلى شهر نوفمبر 2019، عندما ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بيلا من الأهالي، بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة بمصرف نمرة "4"، ناحية قرية "الحوة"، دائرة المركز، ولا يوجد معها أي أوراق أو مستندات للاستدلال على هويتها.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبمناظرة الجثة، تبين أنها لشخص مجهول وغير معلوم عنه أي بيانات، يتراوح عمره ما بين العقدين الثاني والثالث، يرتدي "تيشيرت" و"شورت" باللون الأسود، كما تبين حدوث إصابات في الرأس والساقين.

وتوصلت جهود رجال المباحث، برئاسة الرائد أحمد قطاطو، إلى أن الجثة للمدعو "ع. م."، 22 سنة، عامل في مزرعة دواجن بقرية "البنابوة"، التابعة لدائرة مركز بيلا، ويقيم بقرية "دقاق المسك"، دائرة مركز مطاي، في محافظة المنيا، وتعرف عليه ابن عمه ويدعى "أ. ر."، 35 سنة، عامل بذات المزرعة، ويقيم بنفس عنوانه بمحافظة المنيا.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة صاحب مزرعة الدواجن التي يعمل بها المجني عليه، ويدعى "ع. ع. ع."، 45 سنة، محامي، يقيم بنفس عنوان المزرعة، إثر تعديه عليه بالضرب، لاتهامه بسرقة دواجن ومستلزمات من المزرعة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي أن المجني عليه يعمل لدى صاحب المزرعة منذ 3 أشهر تقريباً، وفوجئ صاحب المزرعة باختفاء عدد من مستلزمات المزرعة وكميات من إنتاجها، واتهم صاحب المزرعة المجني عليه وابن عمه، العامل بذات المزرعة، بسرقة مستلزمات بلغت جملتها حوالي 120 ألف جنيه.

كما تبين من التحريات وأقوال الشهود أن صاحب المزرعة استدعى المجني عليه غلى منزله بدعوى التفاهم معه، وبعد فشله في إجباره على رد المسروقات، تعدى عليه بآلة حادة "شاكوش" وضربه على رأسه وساقيه، بقصد تأديبه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وألقى بجثته في إحدى الترع، وجرفته المياه إلى مكان العثور عليه.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه تحريات المباحث، أنكر ارتكابه الواقعة، وبتفتيش منزله تم العثور على أداة الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المحامي المتهم إلى محكمة الجنايات.