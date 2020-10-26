محيى الدين: صندوق النقد سيكون عليه أعباء أكبر بسبب كورونا

علق الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على توليه منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أنه سيبدأ عمله في مطلع الشهر القادم مع بداية الدورة الجديدة لمجلس إدارة الصندوق التي تبدأ من شهر نوفمبر.

وأكد محيى الدين أن هناك جدول أعمال مكثف لعمل الصندوق بإعتبار أنها المؤسسة المالية الدولية المنوطة بمتابعة الأداء الاقتصادي لدول الأعضاء الذي يبلغ عددهم 189 دولة.

وأضاف محي الدين، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الركود في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد ومعدلات النمو، حيث يجب العمل على منع تحول حالة الركود إلى كساد.

وتابع أن هناك تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية أيضا وعلى القطاعات الخاصة بالمال وأسواق الديون، وهناك أهمية يتم العمل عليها لمنع تحول مشكلات الديون إلى أزمات.

وأشار محيى الدين إلى أن صندوق النقد الدولي في الفترة القادمة سيكون عليه أعباء أكبر من المعتاد كما اتضح في الاجتماعات السنوية للصندوق والتي انتهت منذ أيام وأوضحت أولويات العمل في المرحلة القادمة وأهمها التعامل مع احتياجات القطاع الصحي ومساندته وأيضا قطاعات التعليم، التضامن الاجتماعي، ومساندة النشاط الاقتصادي، زيادة الاستثمارات بأنواعها سواء عامة أو خاصة، ومتابعة ملفات الديون وخاصة الديون الخارجية على مستوي العالم.

محمود محيى الدين مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وممثلا لمصر

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه أمس إنه تم انتخاب المرشح المصري الدكتور محيى الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف

ومن جانبه وجه الدكتور محمود محيي الدين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم فخامته لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي، وأكد محيي الدين أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية

وتابع أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر اتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية

وتولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات؛ وبعدها تولي منصبه الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة

واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيي الدين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد خلفا للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي تنتهي مدة عمل سيادته مع انتهاء دورة مجلس الادارة الحالي آخر هذا الشهر .