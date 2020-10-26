للأسبوع الثاني.. فيلم Honest Thief يتصدر البوكس أوفيس في أمريكا

تصدر فيلم Honest Thief للممثل ليام نيسون قائمة البوكس أوفيس للأسبوع الثاني بعد عرضه، داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

حقق الفيلم خلال الأسبوع 2.4 مليون دولار بينما أجمالي أرباحه 7.5 مليون دولار، وهو فيلم أكشن - جريمة ومدته ساعة و39 دقيقة.

الفيلم من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز والذي شارك في تأليفه مع ستيف الريتش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسّده ليام نيسون، وهو سارق بنك سيئ السمعة يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي لا يرحمانه، بحسب موقع "IMDB"، الفيلم مدته ساعة و32 دقيقة، وتصنيفه أكشن - جريمة ودراما.

بينما جاء في الترتيب الثاني، فيلم "الحرب مع الجد" للمثل روبرت دي نيرو، بأرباح 1.9 دولار بينما أجمالي أرباحه 9.7 مليون دولار.

الفيلم الكوميدي الحرب مع الجد من إخراج تيم هيل، وسيناريو لـ مات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

يحكي الفيلم عن حياة "الحفيد" بيتر الذي يحاول استعادة غرفته حيث شاركه فيها جده "إيد" والذي يجسده "روبرت دي نيرو"، وشارك في بطولة الفيلم الممثلة أوما ثورمان بالإضافة إلى كريستوفر والكن، ويوجين ليفي.

تراجع فيلم Tenet للترتيب الثالث، بعدما حقق إيرادات تساوي 1.3 مليون دولار، في أسبوعه الثامن.

الفيلم تكلفة إنتاجه 205 مليون دولار، كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. ومدته ساعتين ونصف.

وتساوت أرباح فيلم Tenet، مع فيلم The Empty Man، الذي حقق في أسبوعه الأول 1.3 مليون دولار، وهو من بطولة جيمس بادج، ستيفين روت، ومن إخراج ديفيد بيور.

أما فيلم The Nightmare Before Christmas جاء في الترتيب الخامس، محققا 600 ألف دولار فقط، وهو من إخراج هنري سيليك.