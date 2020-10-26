كواليس إلقاء رجل لزوجته من البلكونة في روض الفرج: "كانت خارجة تفضحني"

زحام معتاد في منطقة رود الفرج، المارة والسكان يتخللون الشوارع في دورة طبيعية، وفجأة سقطت سيدة من إحدى البلكونات، ليتحرك الجميع نحوها وينقلونها إلى المستشفى لسرعة إسعافها، وتحضر الشرطة إلى موقع الحادث، وتستمع لشهود العيان الذين أكدوا أن زوجها ألقاها في الشارع بعد مشادة كلامية بينهما.

وألقت الشرطة القبض على زوج السيدة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حجزه 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف ملابساتها، كما طلبت من المستشفى تقريرا طبيا بحاله الزوجة.

داخل المستشفى حضر رجال النيابة العامة، لسماع أقوال السيدة، التي اتهمت الزوج بالشروع في قتلها، موضحة أنها كانت في المنزل برفقة زوجها، وأثناء حديثهما وقعت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية مستمرة بينهما منذ فترة، وحاول التعدي عليها بالضرب، لكنها هربت منه إلى البلكونة، لكي تستغيث بالجيران لإنقاذها من بطشه، كما هو معتاد في كل مرة تحدث بينهما مشادة ويحاول التعدي عليها بالضرب.

وبمجرد خروج الزوجة إلى البلكونة والاستغاثة بالجيران، لم يتركها لرجل بل ذهب وراءها، ثم حملها وألقاها في الشارع، لكن نجت السيدة من الموت ليس لسبب غير أن شقتهما في الطابق الأول علوي، وكشف التقرير الطبي المبدئي الخاص بالزوجة، أنها مصابة بكسور في مناطق متفرقة، وأنها لا تزال في المستشفى تحت الملاحظة، لبيان مدى تعرضها لنزيف داخلي من عدمة.

وكان قسم شرطة روض الفرج، قد تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من بلكونة منزلها في الشارع بعد خلاف مع زوجها، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم القبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه يعيش في خلافات أسرية منذ فترة، وكان يريد إسكاتها عن الاستغاثة بالجيران منعا للفضيحة، ولم يقصد قتلها أو الشروع في ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، التي قررت حجز الزوج 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.