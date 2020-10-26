رئيس "المركزي للمحاسبات" يهنئ عبدالرازق برئاسة "الشيوخ"

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه ظهر اليوم، المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي هنأ عبدالرازق بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استقبل في وقت سابق صباح اليوم، وفدًا من الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعي أمين عام الوحدة، وبحضور النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب.

وأكد السفير محمد الربيعي، أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية، أنّ الزيارة تهدف لتهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في المقام الأول، لتقلده رئاسة مجلس الشيوخ، ما يكون له دور مهم في المرحلة المقبلة، ليس فقط لرئاسة الغرفة التشريعية الثانية في مصر، بل لانعكاساته على الغرف التشريعية في الوطن العربي.

وأضاف الربيعي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، في أعقاب اللقاء، أنّ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، شخصية عربية لها باع طويل في التعامل مع القضايا العربية في القضاء والتحكيم.

وتابع السفير محمد الربيعي، أنّ اللقاء استهدف وضع اللمسات واللبنات الأولى في سبيل التعاون مع المجلس، في القضايا الاقتصادية والمؤسسات والشركات العربية ذات الطابع الاقتصادي، خاصة مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد العربي، خاصة أن مجلس الشيوخ يضم الكثير من الكفاءات الاقتصادية الكبيرة.

ولفت الربيعي إلى أنّ رئيس المجلس استقبل هذه الموضوعات بصدر رحب، لا سيما أنّه قامة لديها قدر كبير من المرونة، وسيكون هناك تعاون شامل في القريب العاجل مع وضع إطار قائم على أسس ومعايير لرفع القضايا المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.

وفاز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فاز برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بـ287 صوتا.