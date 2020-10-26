18 مرشحا يخوضون جولة الإعادة في قنا لحصد 9 مقاعد بالبرلمان

كشفت البيانات الإحصائية للجان العامة بدوائر محافظة قنا عن نتائج المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد أن تم فرز أوراق التصويت وإرسالها للجان العامة، والتي شهدت تقاربًا في نسبة تصويت الناخبين، وعلى أثرها شهدت الدوائر الأربعة إعادة بين المرشحين.

يتنافس 9 مرشحين لحزب مستقبل وطن و3 مرشحين شعب جمهوري، واثنين حماة وطن، و3 مستقلين، وواحد حزب الحرية باجمالي 18 مرشحًا يخوضون جولة الإعادة في 4 دوائر لحصد 9 مقاعد فردية، لكل دائرة مقعدين، عدا دائرة نجع حمادي مخصص لها 3مقاعد.

في الدائرة الأولى، أعلن المستشار رئيس اللجنة، إنه بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 134 ألفا و119 ناخبا وناخبة، والأصوات الصحيحة بلغت 124 ألفا و925 صوتًا، والأصوات الباطلة بلغت 9194 صوتًا.

وكانت أصوات أعلى المرشحين كالآتي: سعد إبراهيم، وشهرته سعد الخيام، مستقبل وطن، حصل على 16 ألفا و476 صوتا، ومصطفى محمود، مستقبل وطن حصل على 15 ألفا و142 صوتا، وجمال محمد أحمد وشهرته العمدة مبارك، مستقبل وطن، حصل على 12 ألفا و882 صوتا، وجمال النجار، الشعب الجمهوري، حصل على 12 ألفا و875 صوتا، وأحمد عبدالسلام الشيخ على 12 ألفا و398 صوتا، وعبدالله أبو العلا حصل على 11 ألفا و646 صوتا.

يذكر أن الدائرة الأولى وتضم مركز وقسم قنا، مخصص لها مقعدان فرديان، وكان يتنافس عليهما 37 مرشحا، ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين أعلى الأصوات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها قوص، عن النتائج المرشحين الفردين حيث بلغ من أدلوا بأصواتهم 126ألف و980 ناخب وناخبه من إجمالي 4887 ألف و782 من لهم حق التصويت، والأصوات الصحيحة بلغت 115ألف 844 والأصوات الباطلة بلغت 11046صوتا.

وكانت أصوات أعلى المرشحين كالاتي: أشرف أبو الفضل 21661 صوتًا، مستقل، ومحمد كامل 16839صوتًا، مستقبل وطن، محمد طايع 16469 صوتًا، مستقبل وطن، أبو الحسن الجزار 15481صوتًا، مستقبل وطن.

والجدير ذكره أن الدائرة الثانية وتضم مراكز قوص ونقادة وقفط، مخصص لها مقعدين فرديين، ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين وفق أعلى الأصوات.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها نجع حمادي، حصلت القائمة الوطنية 820898 صوت، بينما حصلت قائمة نداء مصر على 40371 ألف صوت، وفي نظام الفردي تقام جولة الإعادة بين 6 مرشحين، حيث حصل المرشح الإعادة بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي كالاتي: خالد خلف الله 40370 صوت، مستقبل وطن، وسيد فؤاد أبوزيد 23613 صوت، حماة الوطن، وسيد المنوفي 22162 صوت، حزب الشعب الجمهوري، ومحمد جاب الله 22093 صوت، حماة الوطن، وماجد طوبيا 21252 صوت، مستقل، عبد الباسط عبد النبي 19420، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبوتشت، بلغ عدد الناخبين في الدائرة التي تضم مركزي أبوتشت وفرشوط، 419 ألف 930 ناخب وناخبة، من أدلى بصوته 171 ألف 896 ناخب وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 117896، والأصوات الباطلة 7479.

وحصلت القائمة الوطنية على 67601، و نداء مصر على 31469 صوتا.

وجاءت الأصوات التي حصل عليها الذين يخوضون جولة الإعادة نتيجة دائرة مركزى أبوتشت وفرشوط، بحسب أعلى الأصوات، صلاح أبوالقاسم، مستقبل وطن، 18002 صوت، وخالد أبو نحول 16721 صوت، حزب الشعب الجمهوري، وعبد الفتاح الشحات 16632صوت، حزب الحرية، الدكتور حسام عيسى 16539صوت، مستقبل وطن.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل في الطعون.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفي الداخل، يومي 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ14 محافظة وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.