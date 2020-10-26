النيابة تعاين ضحايا المذبحة الأسرية بسوهاج وتنتدب الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب سوهاج، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثث ضحايا المذبحة الأسرية، التي راح ضحيتها ربة منزل وابنها وابنتها، بعد أن قتلهم والدهم.

وكانت النيابة العامة، عاينت جثث الضحايا، وكلفت بنقلهم إلى مستشفى جرجا العام، مستشفى العسيرات المركزي، وكلفت بدفن الجثث بعد انتهاء تشريح الطب الشرعي.

وكلفت المباحث، بسرعة ضبط الأب الذي فر من مسرح الجريمة، بعد أن أشارت التحريات إلى أنه هو الجاني، لقيام زوجته بقتل طفلة الجيران، وإخفاء جثتها في بئر صرف صحي.

وشهدت مدينة جرحا جريمة مروعة، حيث أقدم عامل على قتل زوجته وطفليه، ولد وبنت، باستخدام الأعيرة النارية و"الساطور"، حيث عثر الأهالي على جثث الضحايا، بينما فر الجاني من مسرح الجريمة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "المغاربة"، دائرة المركز، بالعثور على 3 جثث لربة منزل وطفلين من أسرة واحدة.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات، التي باشرها اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، أن الجثث خاصة بكل من "سمير. أ. ع."، 14 سنة، وشقيقته "أسماء"، 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء. ع. م"، 30 سنة.

وفي أثناء عملية فحص مداخل ومخارج المنزل، تم العثور على جثة رابعة لطفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، معلقة داخل بئر للصرف الصحي داخل المنزل، وتبين أن الطفلة تُدعى "رودينا م. ن."، 3 سنوات، وأن والدها قام بتحرير محضر باختفائها قبل يومين.

ودلت المعاينة على أن عملية القتل استخدم فيها سلاح نارى و"ساطور"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الجثث الأربعة، والتصريح بنقلها إلى مستشفيات جرجا العام والعسيرات المركزي.

وكلف مدير أمن سوهاج إدارة البحث الجنائي بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة، وضبط الأب الذي تبين اختفاؤه من القرية.

مذبحة أسرية.. التحريات تكشف تفاصيل قتل شاب لزوجته وأبنائه طعنا ورميا بالرصاص

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التى جرت فى مذبحة "سوهاج"، التى راح ضحيتها سيدة واثنان من اطفالها، أن "الأب" وراء ارتكاب المذبحة انتقاما من زوجته وأبنائه الاثنين بعد أن عثر على جثة "طفلة" ابنة جارتهم مقتولة ومدفونه في "بئر الصرف الصحي" الخاص بالمنزل، ورجحت التحريات أن الأب انتقم من زوجته وقتلها أمام أطفالها الاثنين، وبعد ذلك ذبحهما بدم بارد وفرا هارباً.

وكشفت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أن قوات الأمن عثر على الجثث الثلاثة فى غرفة النوم وصالة المنزل، وجثة الطفلة الرابعة -ابنة الجارة- مقتولة خنقا وملقاة فى بئر الصرف الصحى، وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، وعاينت القوات مسرح الجريمة، وحرزت سلاحاً أبيض ملطخاً بالدماء، وقررت عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان اسباب الوفاة.

وبدأ فريق البحث فى فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الجريمة وايضا مناقشة جارة المجنى عليها، لمعرفة دوافع جريمة قتل الطفلة -ابنة الجارة- ولا تزال القوات تواصل جهودها لضبط الاب الهارب المتشبه فيه بارتكاب تلك المذبحة.