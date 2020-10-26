نقل الباعة الجائلين من شارع القاهرة إلى سوق "الثلاثين" بالإسكندرية

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، اليوم، لإزالة إشغالات الباعة الجائلين، تمهيدًا لنقلهم إلى سوق "شارع 30" فى إطار تنفيذ خطة المحافظة بإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل.

وكلف محافظ الإسكندرية، رئيس الحي وكافة الجهات المعنية، بإزالة التعديات على حرم الطريق العام ونقل الباعة إلى الباكيات المخصصة لهم، خلال ٤٨ ساعة، مشددًا على الالتزام بالوجود داخل الباكيات وعدم السماح بأي تعديات. وأشار إلى التنسيق مع النقل العام لتوفير أتوبيس مجاني لتوصيل المواطنين إلى السوق بعد الانتهاء من إنشاء محطة ركاب بجوار السوق مباشرة.

وأطلق الشريف إنذارا شديد اللهجة لجميع الباعة بشارع القاهرة، وكذا المتعدين على حرم السكة الحديد بعدم عودتهم مرة أخرى وتكرار التعديات، قائلا: "سنظهر يوميا بالشارع والحملات مستمرة ولن نسمح لأي متعد بالاستيلاء على حق المواطنين وأرض الدولة".

وشدد المحافظ على تحرير المحاضر اللازمة لكافة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المالية عليهم، مؤكدا أن هذا هو الإنذار الأخير وسيتم عقب ذلك اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة تجاه المخالفين.

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت عن طرح عملية استغلال المبني رقم (4) بالموقف الجديد بمحرم بك، كسوق تجارية متكاملة لخدمة رواد الموقف والمناطق المحيطة، في مزايدة علنية عامة.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة مائة وخمسين ألف جنيه لا غير، ومدة الاستغلال خمس سنوات طبقا لكراسة الشروط، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف.