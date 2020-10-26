القابضة للمياه تتابع أعمال إصلاح كسر خط مياه بحدائق القبة

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح خط مياه قطر 800 مم، بشارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد.

وانتقل كل من المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إلى موقع الكسر ومباشرة أعمال الاصلاح.

الدفع بـ 42 شفاطا و2 بدالة محمولة و8 طلمبات غاطسة

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى بيان لها، أنه تم الدفع بعدد 42 شفاطا و2 بداله محمولة، و8 طلمبات غاطسة، وتم السيطرة على تجمعات المياه.

وتوفر شركة مياه الشرب بالقاهرة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق "امتداد رمسيس1 و2 - إسكان التوفيق - قاعة المؤتمرات - معهد القاهرة - مستشفى العباسية - الكلية الفنية العسكرية - معهد فني القوات المسلحة - الأرصاد الجوية - جامعة عين شمس - مستشفى عين شمس التخصصي - هيئة التسليح للقوات المسلحة - المنطقة المركزية العسكرية - كهرباء الريف - الجبل الأخضر".

طرق وآليات تقديم الشكاوي

خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياه الشرب وهي:.

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

* تطبيق الهاتف المحمول.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.