إجراء 50 عملية حقن مجهرى بوحدة الإخصاب بطنطا الجامعي بنسبة نجاح 95٪

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن وحدة الإخصاب والحقن المجهرى التابعة لقسم النساء والتوليد بمستشفيات طنطا الجامعية، أجرت 50 عملية حقن مجهري، بنسبة نجاح تعدت 95٪ .

جاء ذلك خلال زيارته لوحدة الإخصاب والحقن المجهرى التابعة لقسم النساء والتوليد بالمستشفى التعليمى العالمى، اليوم، رافقه الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمد حنتيرة، مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتوره منال مصطفى، رئيس وحدة الإخصاب والحقن المجهرى.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد، طب طنطا، أن وحدة الإخصاب والحقن المجهرى تعتبر من أحدث الوحدات فى مجال طب النساء والتوليد على مستوى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الإلكترونية بما يضمن إجراء مثل هذه العمليات بكفاءة طبية عالية.

وأضاف الدكتور أحمد أبو فريحة، رئيس قسم النساء والتوليد، أن الوحدة تضم عددًا من الأساتذة المتميزين في مجال النساء والتوليد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين بمستشفيات طنطا الجامعية.

ووجه الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إلى ضرورة إنهاء كافة أعمال الانشاءات بمستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية الجديد فى الوقت المحدد طبقًا للخطة الزمنية تمهيداً لافتتاح المستشفى خلال العام المالى الجارى 2020/ 2021 .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمستشفى، ومتابعة أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى الأطفال الحديد، وتفقد قسم الأطفال الداخلي، وأوضح الدكتور أحمد غنيم، رئيس الجامعة، أن مستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية تقام على مساحة 800 متر، مكونة من 6 طوابق رئيسية مع بدروم ، و8 غرف عمليات، و42 وحدة للغسيل الكلوى، وعنابر لرعاية المرضى، كما تضم العديد من الأقسام لخدمة المرضى منها قسم الأشعة، وقسم الأبحاث المتخصصة فى أمراض الكلى والسرطان.