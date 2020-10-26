أهالي قرية يستقبلون مرشحا للانتخابات بـ" الدي جي والرقص والسيلفي"

استقبل أهالي قرية "المناوفة" التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، مرشح حزب "مستقبل وطن" يونس عبد الرازق بـ" الدي جي والطبل البلدي" ورفع الأهالي صور المرشح ولافتات تأييده، كما نظم المرشح مسيرة بالسيارات من بلطيم للحامول، ضمت عشرات السيارت الملاكي.

وجاب المرشح وأنصاره شوارع القرية، اليوم، قبل بدء المؤتمر الانتخابي الحاشد الذي ينظمه داخل القرية، وحرص الأهالي على التقاط صور السيلفي معه، كما ظهر المرشح وأنصاره دون اتباع الإجراءات الاحترازية في ظل التزاحم الموجود بالمؤتمر، وحرص على تشغيل أغنية انتجها مسؤولو حملته الانتخابية.

وتشهد الدائرة الثالثة بكفر الشيخ منافسة شرسة بين المرشحين، حيث ينافس 4 نواب حاليين نحو 25مرشحاً بينهم 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن، وهم يونس عبد الرازق، من بلطيم، وعصام عبد الغفار، البرلماني السابق، من الحامول، واللواء فؤاد عبد الدايم، من مركز بيلا، حيث دفع الحزب بمرشح في كل مركز من المراكز الثلاثة.

ويكثف البرلمانيون الأربعة، جولاتهم لكسب ثقة وتأييد الأهالي مرة آخرى، وجابت مكبرات الصوت التي تحمل صور الدكتور عبد العزيز حمودة، قرى وعزب الدائرة، واعتمد اللواء أيمن عبدالله، على جولاته بقرى مركز بيلا، بينما كثف اللواء إبراهيم القصاص، جولاته الانتخابية إلى جانب مكبرات الصوت التي تجوب القرى، فضلاً عن تعليق العشرات من لافتات الدعاية الانتخابية على الطرق وأعمدة الإنارة وفي القرى، بينما يعتمد محمد إسماعيل جادالله، على دعم أهالي قري البرلس لا سيما بر بحري صاحبة الكتلة التصويتية العالية.