"شماريخ وطبل بلدي" في مؤتمر انتخابي بدائرة دسوق 

نظم فتحي الشرقاوي، مرشح البرلمان بدائرة دسوق وفوة ومطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرا جماهيرياً حاشدا، اليوم، وسط إطلاق أنصاره الشماريخ والرقص على أنغام الطبل البلدي.

وحرص أنصار المرشح على تنظيم مسيرة بـ "الجرارات الزراعية وسيارات نصف نقل"، فيما بث أقارب المرشح المؤتمر عبر خاصية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، والذي أظهر عدم التزام المئات من الأهالي بالإجراءات الاحترازية خوفاً من فيروس كورونا.

وخرجت مسيرة لاستقبال المرشح قبل وصوله للمنصة الرئيسية الخاصة بالمؤتمر، وسط كثافة إطلاق الشماريخ، وحملوه على الأكتاف وجابو به الشوارع، ما آثار استياء الأهالي بالمنطقة.

وتشهد الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ ، والتي تضم مراكز "دسوق – مطوبس – فوة، قسم دسوق"، صراعاً بين مرمشحي حزب مستقبل وطن و4 نواب حاليين، مادفع حزب مستقبل وطن لترشيح أشخاص ذو شعبية لمنافسة الحاليين، حيث جرى الدفع باللواء صلاح لمعداوي، الحاصل على رقم 1 ورمز الصاروخ، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري، والمحاسب محمد الشهاوي، البرلماني الحالي، رقم 2 رمز الأسد، وعادل النجار رقم 3 رمز الكتاب ، مرشحان عن حزب مستقبل وطن.

وينافس فتحي الشرقاوي، ومحمد سلام، وسيد أحمد عيسى البرلمانيين الحاليين، على الـ 3مقاعد، بينما ترشحت شخصيات لها ثقلها في الدائرة، كمحمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس النواب الأسبق، والعقيد عمرو الخولي، ضابط شرطة سابق ويتمتع بشعبية كبيرة، وأيضا سامي صقر، المرشح الخاسر في الانتخابات الماضية.

ويكثف المرشحون جولاتهم الانتخابية في القرى والمدن الثلاث، آملا في كسب ثقة وتأييد الأهالي.