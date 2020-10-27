بعد جولة وزير الآثار.. متاحف أثرية مرتقب افتتاحها

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمس، متحف كفر الشيخ الذي يفتتح أبوابه للجمهور قريبا.

وتأتي الزيارة بعد جولة بين المتاحف المرتقب افتتاحها خلال أيام ومنها متاحف شرم الشيخ والحضارة والعاصمة الإدارية حيث لا تكاد تخلو بقعة بمصر من مشروع قومي مصنع ينشأ أو طريق يشق أو مدينة تشيد في خطوة جديدة نحو الغد ووسط خطوات مصر الثابتة نحو المستقبل تحرص على الماضي بمشاريع لمتاحف ظلت لسنوات مجرد فكرة حبيسة الأدراج أو غلقت أبوابها في انتظار قرار الترميم أو هياكل خرسانية لمباني تكلفت الملايين ليتوقف فيها العمل حتى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم ليخطو ملوك الفراعنة نحو المستقبل.

وبدأت وزارة السياحة والآثار سباقا مع الزمن للانتهاء من متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ والقومي للحضارة المصرية، حيث يعكف أثريو ومرممو المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدا لافتتاحهم الوشيك.

أول المتاحف الذي انتهى العمل به بعد سنوت من التوقف ويعتبر أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية متحف شرم الشيخ والذي توقف العمل به منذ 2011 بسبب قلة الموارد ووصل إجمالي عدد القطع التي استقبلها المتحف حتى الآن إلى 6062 قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله إيروس وهو يصطاد الغزلان والتي من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، هذا بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحوري والملكي، وأوشكت على الانتهاء في القاعات الأخرى.

أما متحف الحضارة المصرية درة المتاحف في القاهرة التاريخية بالقرب من حصن بابليون يطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية و تم وضع حجر الأساس له في عام 2002 ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم وأول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية حيث ستحكي أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

وفي محافظة كفر الشيخ يقوم الآن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي بوضع القطع الأثرية بفتارين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف، والذي يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب التعريف بمسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.