نيابة الدلنجات تصرح بدفن جثة طفل دهسته سيارة أنصار مرشح للنواب

قرر المستشار أشرف حمودة، مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار إسلام حازم، رئيس النيابة، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه، تحت عجلات سيارة تابعة لأنصار أحد المرشحين بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة الدلنجات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إشارة من مستشفى الدلنجات المركزي، بوصول الطفل "محمد.هـ.ع" 11 عامًا، طالب بالصف السادس الإبتدائي جثة هامدة، و4 أطفال أخرين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار أحد المرشحين، أثناء احتفال المرشح وأنصاره بخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وشهدت الدائرة السادسة في انتخابات مجلس النواب بالبحيرة ومقرها مركز "الدلنجات"، احتفالات أنصار أحد المرشحين بحصوله على أصوات تؤهله إلى جولة الإعادة وأثناء الاحتفالات صدمت إحدى السيارات التابعة لحملته الانتخابية 5 أطفال، ما نتج عنه مصرع طفل بينما أصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار أشرف حمودة مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار إسلام حازم تحقيقاتها في الواقعة.