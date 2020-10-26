مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية القادمة من مطار عمان بالأردن، والمقرر استقبالها مرتين أسبوعيًا طوال الفترة المقبلة.

وكان في استقبال الرحلة الطيار هشام محمود فريد مدير المطار، بتقليد رش المياه المتبع دوليًا، وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لإستئناف الحركة الجوية فى جميع المطارات المصرية.

فيما استقبلت إدارة العلاقات العامة بالمطار الركاب بحفاوة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، وأنهيت إجراءات الوصول والسفر بسهولة.

مناع يشهد مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية

كان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران شهد مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية (2015_ISO 9001 ) لمطار شرم الشيخ الدولي، والمعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال، وذلك بحضور الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار خالد عبد السلام مدير المطار، ولفيف من قيادات الشركة المصرية للمطارات.

وهنأ نائب وزير الطيران جميع العاملين، بمطار شرم الشيخ على تجديد شهادة الأيزو.

مناع يشيد بروح العمل الجماعي

وأشاد "مناع" بروح العمل والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية في المطار، مضيفًا أن تجديد هذه الشهادة يأتي في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني نحو الاهتمام برفع كفاءة وتطوير معدلات الأداء بالمطارات المصرية والتزامها بمعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة، والذي يعد من أهم موشرات التقييم الفعلي في الأداء ويساهم في تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

وأوضح "مناع"، أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية، خاصة ما يتعلق بمتطلبات منظمات الطيران الدولية من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران العالمي.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع عدد من شهادات التقدير لعدد من العاملين بإدارة الجودة بالمطار تقديراً لمجهوداتهم خلال فترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق أعلى معدلات أثناء التقييم.

وفى أعقاب الاحتفال تفقد نائب وزير الطيران المدنى صالات السفر والوصول بمباني الركاب بمطار شرم الشيخ وبرج المراقبة الجوية، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية بالمطار.