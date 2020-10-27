"غرب المنصورة" يناقش استعدادات تجهيز اللجان الانتخابية

ناقشت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، على ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الانتخابات البرلمانية.

وترأس المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020، المقرر انعقادها في 7 و8 نوفمبر المقبل؛ لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وحضر الاجتماع الدكتور الشحات ابراهيم السيد، وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية، وجواهر منصور، مدير إدارة الاتصال السياسي بحي غرب، بحضور مسؤولي ومديري المدارس والإدارات بالإدارة.

واستعرض الاجتماع عدد اللجان الانتخابية الكائنة بنطاق الحي، البالغ عددها 70 لجنة، مقسمة على 21 مدرسة، ونبه على مديري المدارس المتواجد بها مقار اللجان الانتخابية، بالتواجد بصفة دائمة بداخل المدارس التابعة لهم، خلال العملية الانتخابية، للتواصل مع غرفة العمليات الفرعية المتواجدة بديوان عام الحي، لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول.

وخلال الاجتماع، نبه أيضا على مديري المدارس التي اختيرت كمقار للجان الانتخابية، بمراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشافات الطوارئ.

وقال محمد عبدالباقي، إنه سيجرى التنسيق مع مسؤولي الاتصالات؛ لتفعيل خدمة التليفون الأرضي خلال يومي الانتخابات بالمدارس كافة، التي اختيرت كمقار للجان الانتخابية؛ لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، مع التشديد عن الإبلاغ بأي أعطال بخدمة التليفون الأرضي، قبل بدء العملية الانتخابية.

وأضاف "عبدالباقي أنه ستتابع أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان، وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقرات الانتخابية، وتوفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقرات؛ للتسهيل على المواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات، والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي ،وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة: "سنسعى جاهدين بتكاتف القوى كافة، على تهيئة المناخ الملائم للمواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر"، موجهًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.