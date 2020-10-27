121 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف صحي بسوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تخصيص 121 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام 2020/2021.

وأشار رئيس رئيس شركة مياه سوهاج إلى أن المشروعات التي تشملها خطة هذا العام تتمثل في تنفيذ شبكات مياه بقريتي شطورة الصفيحة بمركز طهطا، وإحلال وتجديد شبكات مياه مدينة المراغة وقرى أولاد إسماعيل وشندويل والشورانية بمركز المراغة وإحلال وتجديد شبكات مياه جهينة الشرقية بمركز جهينة وإحلال وتجديد شبكات المياه بقريتي القنابرة وجزيرة شندويل.

وأضاف أنه جرى استكمال شبكات مياه حي شرق بمركز سوهاج وتدعيم شبكات مياه قرى ومدينة المنشاة بمركز المنشاة وإنشاء محطة مياه مطورة بطاقة تصميمية 90 لتر لكل ثانية بمركز جرجا، وإحلال وتجديد شبكات مياه قرى عرابة أبيدوس والحرجة والقرعان، وإحلال وتجديد أبواش الحريق وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الباسكية بمركز البلينا.

وأضاف بدري، أنه جرى توصيل المياه لقرية نجوع مازن شرق بمركز دار السلام واستكمال محطات مياه 2 و3 و4 بالحواويش بمركز أخميم، وإحلال وتجديد شبكات المياه بمركز ساقلتة وإحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الانوال بحي الكوثر.

كما أوضح اللواء المهندس محمد البدري، أن مشروعات الصرف الصحي تتمثل في مد خدمة الصرف لشوارع الشهداء والترعة والمدارس بمركز جهينة ومد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بقريتي الشيخ مكرم وتونس وحي غرب بمركز سوهاج، واستكمال شبكات مشروع الصرف الصحي ومد الخدمة للامتدادات العمرانية المستجدة بمركز البلينا.

يذكر أن رئيس مياه سوهاج أعلن منذ أيام أنه جار استكمال أعمال الاستلام النهائي لـ12 محطة مياه بـ6 مراكز بالمحافظة، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه.