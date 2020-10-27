السيطرة على حريق هائل داخل معهد صقر قريش بالمعادي

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق هائل نشب داخل معهد صقر قريش بمنطقة المعادي.

ودفعت قوات الأمن بالعاصمة 8 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المبنى من الطلاب، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول المكان خوفا على حياة الطلاب ورواد المعهد.

وقال شهود عيان إن النيران نشبت بالطابق الأرضي بالمعهد عقب اشتعال النيران في كابل كهربائي، ما أدى إلى اندلاعها في باقي محتويات المعهد، وهو ما أكدته المعاينة المبدئية من خلال فريق من المباحث العامة.

أكدت تحريات فريق من مباحث قسم المعادي، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، لافتا إلى أنه أسفر عن احتراق محتويات المعهد وواجهة الطابق الأرضي والأول، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت إشارة من مسؤولي معهد صقر قريش الابتدائي، يفيد بنشوب حريق هائل داخل المعهد ما أدى إلى إثارة الذعر والخوف بين الطلاب ورواد المعهد.

وانتقلت 8 سيارات إطفاء من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين من المعاينة المبدئية نشوب النيران داخل الطابق الأرضي ما أدى إلى اشتعالها بباقي محتويات المبنى وانبعاث الدخان.

وقال شهود عيان لرجال المباحث إنه في تمام الساعة العاشرة صباحا، فوجئوا بابنعاث كمية من الدخان وصوت إنذار الحريق داخل المعهد، مشيرين إلى أن النيران نشبت بسبب حدوث ماس كهربائي بالطابق الأرضي ما أدى إلى اشتعال النيران.

وحاول العاملون بالمعهد السيطرة على الحريق ولكنهم فشلوا، فيما أكد شهود العيان أن إدارة المعهد طالبت الجميع بإخلائه، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.