في يوم ميلاده.. معلومات عن روبيرتو بينيني بطل فيلم Life is beautiful

كانت دورة الـ أوسكار رقم 71 شديدة الاستثنائية والتي أقيمت عام 1999، خاصة عندما جاءت لحظة إعلان جائزة أفضل ممثل دور رئيسي، ليتم الإعلان عن فوز الممثل الإيطالي روبيرتو بينيني عن دور الاستثنائي في فيلم "Life is beautiful".

فرحة عارمة وكلمات تلقائية وبلغة إنجليزية ضعيفة عبر بها "بينيني" عن فرحته، وسط ضحكات وتصفيق الحضور.

قدم "بينيني" في الفيلم دور Guido الذي يفعل كل ما بوسعه لحماية أبنه أثناء مخاطر الحرب العالمية الثانية، دور شديد التميز، بكى معه الجمهور وضحكوا أيضا.

ما قدمه بينيني من أداء متميز في الفيلم قاده لحصد الأوسكار متفوقا على منافسيه وكانوا كبار النجوم، وهم، إدوارد نورتون عن دوره في فيلم American History X، وتوم هانكس عن دوره في فيلم Saving Private Ryan، وإيان ماكلين عن دوره في فيلم Gods and Monsters، وNick Nolte عن دوره في فيلم Affliction.

لم تكن مشاركة "بينيني" في الفيلم، في التمثيل فقط، بل قام بإخراجه والمشاركة في تأليفه، ليثبت حينها أنه مبدع شامل، وحصد أيضا عنه جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، كما حصد الفيلم جائزة أوسكار أفضل موسيقى.

وترشح الفيلم لـ 4 جوائز أوسكار أخرى في فئات، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للشاشة، أفضل مونتاج.

والممثل روبيرتو بينيني، الذي ولد 27 أكتوبر 1952، ليتم اليوم عامه 68 عاما، ترشح لعدد كبير من الجوائز الأخرى بينها 3 جوائز بافتا، وحصد منها جائزة أفضل ممثل، وغيرها الكثير من الجوائز.

مشوار بينيني مع السينما، لا يقتصر على Life is beautiful، بدأ حياته كممثل عام 1972 عندما شارك في المسلسل القصير Sorelle Materassi، ثم شارك عام 1976 في مسلسل Onda libera، وفي عام 1977 شارك في أول أفلامه Berlinguer: I Love You.

إجمال مشاركات بينيني كممثل 30 عملا، آخرها فيلم "بينوكيو" والذي عرض في مهرجان برلين السينمائي في دورته رقم 70، وهو من إخراج ماتيو جاروني.

فيلم "بينوكيو" مدته ساعتان و5 دقائق، وإنتاج إيطالي، فرنسي، بريطاني، وناطق باللغة الإيطالية، ويشارك في بطولة العمل كل من Federico Ielapi وRocco Papaleo.

كتب بينيني 17 عملا، بينها أفلام قصيرة ووثائقيات، بينما أخرج 9 أفلام.