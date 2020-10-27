محافظ القاهرة يتفقد تجديدات مدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية بنين

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء / أيمن عبد الفتاح مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أعمال التجديدات بمدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية بنين (القبة العسكرية سابقا) بإدارة الزيتون التعليمية والتي شملت مسجد ومسرح المدرسة ، ورفع كفاءة الفصول وفناء المدرسة.

وأثنى المحافظ خلال جولته بالمدرسة على الاجراءات التي اتخذتها ادارة المدرسة والخاصة بالتباعد وتطبيق الاجراءات الاحترازية وتوافر الانشطة الطلابية والعلمية ونظافة الأبنية والاستعدادات الموجودة بغرفة العزل والتواجد الدائم للزائرة الصحية.

كما أبدى المحافظ إعجابه بمكتبة المدرسة والتي تضم عدد من الكتب القديمة من بينها كتاب وصف مصر بالصور والذي يحوي صور فوتوفرافية نادرة لمصر من عام 1850 حتى 1890 ، وأطلس التاريخ الاسلامي ، وكتاب تاريخ مصر الاسلامية وعدد من الكتب النادرة ، وطالب المحافظ بالحفاظ على هذه الكتب وتعليم الأجيال الجديدة كيفية البحث عنها والحفاظ عليها لأنها تمثل روح مصر.

وتعد مدرسة القبة العسكرية واحدة من أقدم وأعرق مدارس القاهرة حيث أنشأت عام 1933 وتتكون من 5 مباني وتحوي 59 فصل ويدرس بها 3355 طالب ، ومن أشهر خريجيها د . أسامة الباز ، ود . عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الاسبق ، والبابا شنودة الذي عمل مدرسا للتاريخ بها .رافق المحافظ خلال الجولة د . حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وأحمد بكرى المستشار العسكري لمحافظة القاهرة ، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.