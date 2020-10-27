5 فنانات تصدرن مواقع البحث بسبب إطلالتهن الجريئة في الجونة (صور)

عدد من الإطلالات الجريئة تميزت بها عدد من الفنانات خلال ظهورهن على السجادة الحمراء بفاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي جرى افتتاحه مساء يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

تصدرت عدد من الفنانات محركات البحث، ومواقع السوشيال ميديا، وأصبحن "ترند" بسبب إطلالتهن الغريبة والمثيرة في بعض الأحيان بمهرجان الجونة، وترصد "الوطن" أغرب هذه الإطلالات.

سارة حناشي

أثارت الفنانة التونسية سارة حناشي، عاصفة من الجدل حولها بسبب إطلالتها التي تميزت بالجرأة والإثارة بمهرجان الجونة، من حيث ارتدائها "هوت شورت" جينز، و"بلوزة" بها رسومات من الزهور.

رانيا يوسف

كثيرًا ما تصدرت الفنانة رانيا يوسف، محركات البحث بمجرد ظهورها في أي مهرجان، بسبب ما ترتديه من أزياء يعتبرها البعض جريئة، مما أوقعها في كثير من المشكلات، آخرها ارتداء فستان بلا بطانة، فيما جاءت إطلالتها بـ"الجونة" بالرغم من جرأتها لكنها أقل إثارة عما اعتادت ارتداءه في السنوات الماضية.

ستيفاني صليبا

لفتت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، الأنظار إليها منذ ظهورها على السجادة الحمراء، وارتداءها فستان أسود مكشوف الظهر، وتصدرها محركات البحث للوقوف على الأعمال الفنية التي قدمتها من قبل.

هدى الإتربي

لفتت الفنانة هدى الإتربي، الأنظار إليها بسبب ظهورها بفستان أسود مثير خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وتم تداول صورها عبر السوشيال ميديا، بحثًا عن هويتها وأدوارها الفنية.

سلمى أبوضيف

تعد سلمى أبو ضيف من الفنانات الشابات اللاتي تثير ضجة حال ظهورها في المهرجانات الفنية، بسبب فساتينها المثيرة، منها ظهورها في مهرجان الجونة مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض مفتوح من الخلف.

وتحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته الاستثنائية الرابعة، و الذي يُقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كل مناحي الحياة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، والذي شهد حفل افتتاح دورته الرابعة حضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم "يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وخالد النبوي، ومحيي إسماعيل، وهدى المفتي، ورنا رئيس، وعائشة بن أحمد".