إنشاء محطة زراعية بحثية متطورة بالخارجة على مساحة 20 فدانا

أجرى عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، زيارة لمحطة بحوث الصحراء بمدينه الخارجة بالوادي الجديد، وتفقد أعمال البنيه التحتية لمساحة 20 فدانًا المخصصة لعمل محطة بحثية متطورة لتنفيذ بحوث تطبيقية لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة، خصوصا في المناطق الصحراوية.

وأشاد بالتوسع في إدخال نظم الري الحديث بالمحطه سواء نظام الري بالرش الثابت أو نظام الري المبوب يؤدي إلى زيادة المحصول وتوفير أكثر من 30٪؜ من كمية المياة اللازمة لري محصول السورجم مخلوطًا بـ"لوبيا العلف".

كما تفقد أيضًا قطاع الميكنة بالمحطة، ودروه في خدمة المجتع المحلي في واحة الخارجة من تسوية الأرض وزراعة المحاصيل بآلة التسطير للمساهمة في توفير التقاوي، وبالتالي قلة التكاليف الزراعية وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في زيادة دخل المزارع.