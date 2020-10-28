معلومات عن الربط السككي بين محطة سيدي جابر والخرطوم

بدأت وزارة النقل تجهيز الدراسات الأولية الخاصة بمشروع إنشاء خط سككي بين مصر والسودان، يبدأ من محطة سيدي جابر بالإسكندرية إلى الخرطوم بالسودان، حيث سيكون الربط السككي بين الدولتين لنقل البضائع والركاب معا.

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الربط السككي بين مصر السودان يعد أحد أهم وأكبر المشروعات الاستراتيجية بين الدولتين، مشيرا إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ مباشرة بعد إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية التفصيلية لهذا الخط، وستحدد الدراسات الخريطة الزمنية للتنفيذ بناء على التمويل المتوفر.

وترصد "الوطن"، معلومات مهمة عن تنفيذ خط الربط السككي بين محطة سيدي جابر بالإسكندرية والخرطوم بالسودان، وهى كالتالى:

1- الخط السككي يبدأ من الإسكندرية واصلا حتى أسوان فى اتجاه الخرطوم.

2- الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية عرض تمويل هذا المشروع.

3- التنفيذ سيكون وفقا لمواصفات السكك الحديدية المصرية باعتبار أن خط سكك حديد السودان قديم لا يتماشى مع خطوط السكك العالمية.

4- المشروع يمتد بالبلدين بأطوال حوالى 900 كم.

5- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.. المرحلة الأولى تمتد من أسوان حتى وادى حلفا السودانية.

6- الربط السككي بين مصر والسودان سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.

7- سيتم بدء التنفيذ عقب انتهاء دراسات الجدوى والدراسات الفنية للمشروع.

8ـ سيتم تشكيل لجنة تنسيق عليا تضم وزيرى النقل والخارجية بالبلدين لمتابعة تنفيذ المشروع.

9- المشروع تأجل تنفيذه بسبب الأحداث التي تعرضت لها السودان مع بداية 2019 وانتهت بالإطاحة بالرئيس السودان السابق عمر البشير.

وكان وزير النقل، قد قام بتوقيع بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتى تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، والذى يمتد فى مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، حيث تم تسليمها إلى السفير السودانى بالقاهرة، لتوقيعها من قبل هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني.