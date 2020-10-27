بالأسماء.. تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين رفعت نان داود أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وتعيين الدكتور شريف عبد الله المهدي مديرًا عامًا للشئون الطبية بالجامعة.

كما شملت القرارات تجديد تعيين محمد سيد عبد الله، أمينًا لكلية الحقوق بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين سليمان عبده عبد النبي مديرًا عامًا لشئون التعليم بالجامعة.

في وقت سابق، تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، سير الدراسة بكلية التربية النوعية يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل المدرجات والقاعات الدراسية، والالتزام بجدول المحاضرات.

كما تابع "الجيزاوي" تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدرجات، وارتداء الماسك الطبي حفاظًا على سلامتهم.

من ناحية أخرى استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم، وفدًا من الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، برئاسة العقيد هيثم محمد شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية، بحضور الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومسئولي الإدارة الهندسية.

وعلى هامش زيارة وفد الحماية المدنية، عُقد اجتماع تنسيقي بهدف مناقشة بعض المقترحات ووضعها موضع التنفيذ، للحفاظ على أعلي معدلات السلامة والصحة المهنية بجميع منشأت الجامعة.