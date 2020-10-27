قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 100 مبنى وكنيسة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 42 لسنة 2020، بشأن توفيق أوضاع 100 مبنى وكنيسة.

وتضمن القرار، توفق أوضاع "45" كنيسة، وعدد "55" مبنى، بإجمالي عدد "100" كنيسة ومبنى، المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني، شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وتستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، خلال 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

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